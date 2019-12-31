أستاذ مرور: الشبكة القومية للطرق تساهم في دعم التنمية





قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس، إن شبكة النقل في مصر شهدت تطورات إيجابية شديدة في كافة قطاعات، مشددًا على أن ما تم خلال الـ 5 سنوات الماضية في مجال الشبكة القومية للطرق له إسهام كبير في دعم مشروعات التنمية المستدامة بكافة صورها، سواء التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة، أو التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي والتنمية الصناعية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات محور قناة السويس.وأوضح "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن الشبكة القومية للطرق ساهمت في تقدم مصر في تقرير التنافسية العالمية عدة وثبات خلال الـ 5 سنوات الماضية من المرتبة 118 للمرتبة 28 في مجال جودة الطرق، نتيجة وجود شبكة طرق جيدة وجاذبة للاستثمار.وتابع أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس، أن تطوير السكة الحديد يحتاج لـ 120 مليار جنيه وفقًا للتصور المبدئي لوزارة النقل، موضحًا أن قانون السكة الحديد تم تعديله وسمح للمرة الأولى بدخول القطاع الخاص كشريك مع مرفق السكة الحديد بمجال تقديم الخدمة، كما أن الدولة تعمل على تأمين مسارات نظم القطارات من خلال نظم التحكم والاشارات والذي يكلف الكيلو متر طولي ما يقرب من 27 مليار جنيه، للتحويل للإشارة الإلكترونية.