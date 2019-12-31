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بالمواعيد.. مواجهات نارية للمحمدي وتريزيجيه مع استون فيلا في شهر يناير

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:41 م
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تريزيجيه والمحمدي
تريزيجيه والمحمدي
علي ماهر حلمي
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ينتظر لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه المحترفان ضمن صفوف نادي استون فيلا الإنجليزي تحديات قوية خلال شهر يناير المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز و كأس الرابطة الإنجليزية بالإضافة إلي كأس الاتحاد الانجليزي.

 

وجاءت قائمة مباريات نادي أستون فيلا في شهر يناير كالتالي :

 

أستون فيلا خارج أرضه أمام بيرنلي يوم 1 يناير في البريميرليج.

 

أستون فيلا خارج أرضه أمام فولهام يوم 4 يناير في الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

 

أستون فيلا خارج ارضه أمام ليستر سيتي يوم 8 يناير في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

 

أستون فيلا علي أرضه أمام مانشستر سيتي يوم 12 يناير بالبريميرليج.

 

أستون فيلا خارج أرضه أمام برايتون يوم 18 يناير بالبريميرليج.

 

أستون فيلا علي أرضه أمام واتفورد يوم 21 يناير بالبريميرليج.

 

أستون فيلا علي أرضه أمام ليستر سيتي يوم 28 يناير في اياب دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

 

ويبدأ نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه السنة الجديدة بمواجهة قوية خارج ارضه أمام نظيره نادي بيرنلي غدا الأربعاء في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة علي ملعب بيرنلي الدولي ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

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الكلمات المفتاحية

رياضة تريزيجيه الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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