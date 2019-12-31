"الأعلى للإعلام" يوافق على المسودة النهائية لتقرير "حالة حرية الرأي والتعبير"

يعتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إصدار التقرير السنوي حول "حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير"، والذي يصدره المجلس كل عام عن حالة الإعلام.



ووافق المجلس على مسودة التقرير، والذي كانت لجنة الإعداد انتهت منه خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر أن يتم مراجعته بشكل نهائي وأصداره خلال الأيام القليلة الماضية.



ويتضمن التقرير 9 فصول، تشمل تقرير لجنة الشكاوى وتقرير عن لجنة التدريب، كما اشتمل على نشاط المجلس، وحدد المشاكل التي تواجه الإعلام المصري من الاستقلالية والاحترافية والحرية، بالإضافة إلى كل ما يخص حرية الرأي، ومواجهة المشاكل التي تواجه الإعلام المصري.

