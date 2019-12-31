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محافظ الفيوم يهنئ أبناء الإقليم بحلول العام الميلادي الجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:41 م
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الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
ريهام على
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هنأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي الفيوم خاصة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال محافظ الفيوم: "شعب الفيوم العظيم، أتقدم اليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

وأضاف المحافظ؛ "أدعو أبناء وبنات المحافظة لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر".

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مصر الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري اخبار

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