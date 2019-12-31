جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال أمس 30/12/2019 على العدالة

فاز نادي الهلال بالمبارة المؤجلة له من الجولة العاشرة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام نظيره العدالة بسبعة أهداف مقابل لا شيء.





وبهذا الفوز، قفز نادي الهلال إلى المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 24 نقطة، من 11 مباراة، خلف النصر المتصدر بـ 29 نقطة من 13 مباراة.





ويأتي نادي الوحدة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، فيما جاء الأهلي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، حيث يتبقى له لقاء مؤجل مع الهلال.





ويحتل فريق أبها المركز الخامس برصيد 23 نقطة في واحدة من مفجآت الموسم الحالي، ويأتي الرائد في المركز السادس بنفس الرصيد.





وفلت الاتحاد من منطقة الهبوط بعدما تعادل أمام الفتح بهدف لمثله، ليحتل المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطاة، فيما يظل الفتح في منطقة الهبوط محتلا المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.



