حزب مستقبل وطن يكرم مراسل "الفجر" بالأقصر (صور)

كرمت أمانة حزب مستقبل وطن بالأقصر، الزميل طاهر الحساني، مدير مكتب "الفجر" بالمحافظة، وذلك ضمن تنظيم أمانة الحزب فعالية لتكريم الشخصيات المتميزة والفعالة المشرفة في عام 2019، بهدف نشر القيم الايجابية في المجتمع.



ونظمت أمانة بندر الأقصر، برئاسة المهندس أبو المعارف العماري، بالتعاون مع أمانة الإعلام، احتفالية كبرى لتكريم عدد من النماذج المشرفة والمضيئة والمتميزة من أهل التميز والعطاء، بمكتبة مصر العامة، تحت رعاية الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، وأمين الحزب بالمحافظة، وبحضور النواب، الطيري حسن، وفيصل راجح، ومحمد ياسين والإعلامية شيرين ادريس امين مساعد الحزب وقيادات الحزب بالأقصر



وتم خلال الاحتفالية التي عقدت بمكتبة مصر العامة تكريم أكثر من ٢٠ من النماذج الأقصرية المشرفة لدعم هذه النماذج والتشجيع علي نشر القيم الإيجابية، حيث جاء من أبرز المكرمين الفنان والممثل الكوميدي حمدي الغبري الشهير بالحاج الضوي صاحب " الاستكشات الكوميدية " التي تناقش قضايا المجتمع بطريقة ساخرة، والمرشدة السياحية سمر ناجي صاحبة مبادرة تعليم ذوي الهمم من فئة الصم والبكم تاريخ مصر، ومادونا كرم اول قبطية متطوعة في "مائدة الرحمن" لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان، بالإضافة عدد من أهل الأمانة والثقة الملقبون إعلاميًا بـ " جدعان الأقصر " ومنهم حمادة بغدادي سائق التاكسي الأمين الذي يدعم السياحة من خلال معاملته الحسنة مع السياح، واسلام عبد الحكم اول ميكانيكي يتحدى اعاقته ويعمل بمهنة شاقة، وعبلة الطاهر التي اقتحمت عالم الرجال وعملت كمقاول انفار، وعمرو طه صاحب مبادرة تنظيف المقابر من الأعمال السفلية والسحر، وعدد من اهل الامانة كعمال النظافة الذين عثروا علي مفقودات ثمينة واعادوها لأصحابها وفي مقدمتهم يحي بربري الذي اعاد حقيبة مملؤة بالذهب لأصحابها، والاعلاميين "محمد عبد اللطيف، وأماني خيري، وإيمان العماري".



وأكد الدكتور محمد العماري، إن هذا التكريم يأتي ضمن مساعي الحزب لدعم النماذج الناجحة، وحرصَا على الاقتداء بهم لنشر ثقافة العطاء ولتمكين نمو وازدهار القيم الايجابية في المجتمع، من خلال دعم هذه النماذج والاشادة بها والتشجيع علي إطلاق مبادرات تعزز القيم الايجابية.

