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الخميس.. مكتبة القاهرة تناقش مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:33 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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ضمن أجندة فعاليات وزارة الثقافة للإحتفال باختيار مدينة القاهرة عاصمة الثقافة الاسلامية ٢٠٢٠، تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة لمناقشة مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية، فى السادسة من مساء يوم الخميس ٢ يناير المقبل، بمقر المكتبة بالزمالك.

يتحدث فى الندوة الدكتور أحمد عوف، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور محمد الرشيدي، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، مفتش الآثار الإسلامية محمود عبد الباسط، مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ويدير الندوة ياسر عثمان، مدير عام المكتبة.
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