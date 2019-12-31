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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2019 في لبنان

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:41 م
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بوابة الفجر
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استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الثلاثاء  31-12-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2019   في لبنان

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،35.60 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 61.996  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 812.71  بـ ليرة لبنانية   .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 35.426  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2019   في لبنان

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء  31-12-2019  في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

اسعار الذهب عيار 24

47.46$

71.812

سعر الذهب عيار 22

43.51$

64.948

اسعار الذهب عيار 21

41.53$

61.996

اسعار الذهب عيار 18

35.60$

53.139

سعر الذهب عيار 14

27.69$

41.330

سعر الذهب عيار 12

23.73$

35.426

اسعار أوقية الذهب

1.476$

2.203.471

اسعار جنيه الذهب

332.25$

495.971

اسعار كيلو الذهب

47.463$

71.851.290

 

 

 

 

 

 

 

 

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2019  في لبنان

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

29 ديسمبر

41.552

53.424

62.329

71.231

28 ديسمبر

41.317

53.122

61.977

70.829

27 ديسمبر

41.457

53.544

62.186

71.069

26 ديسمبر

42.457

54.404

62.352

72.069

25 ديسمبر

42.112

54.145

62.394

72.258

 

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