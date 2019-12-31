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القنصلية السعودية بـ"هونج كونج" تحذر من تفشي "السارس"

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:42 م
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر السعودي
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حذرت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين السعوديين، بأن السلطات الصينية أعلنت عن تسجيل 27 حالة إصابة بفيروس الالتهاب الرئوي الحاد المعروف بإسم (سارس) في مدينة (ووهان) وسط الصين.

وحذرت السفارة من خطورة هذا الفيروس داعية إلى مراعاة التدابير الصحية.

وبدأ المحتجون المؤيدون للديمقراطية في إقليم هونج كونج في تنظيم مسيرات عشية رأس السنة الجديدة في جميع أنحاء المدينة، اليوم الثلاثاء، يحثون فيها الناس على عدم التخلي عن الكفاح من أجل الديمقراطية في العام 2020، حيث تستعد الشرطة لنشر أكثر من 6 آلاف ضابط، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وكما ذكرت وكالة "رويترز"، قال كالفين البالغ من العمر 30 عاما، الذي حضر مسيرة وقت الغداء في الحي التجاري المركزي: "حرروا هونج كونج، ثورة عصرنا هي أمنية العام الجديد".

ووفقًا لمواقع التواصل الاجتماعي، تم حث المتظاهرين على ارتداء أقنعة في مسيرة "لا تنسوا 2019 - استمروا في 2020".

وأضاف "كالفين": "كما كنا نحتج لفترة طويلة، لكن الحكومة لا تزال ترفض الاستماع إلينا، إذا لم ننضم إلى الاحتجاج، فنحن مدينون لرفاقنا الذين سجنوا بالفعل".

في رسالة متلفزة بمناسبة ليلة رأس السنة، قالت الرئيسة التنفيذية لإقليم هونج كونج، كاري لام، إن أكثر من ستة أشهر من الاضطرابات في المركز المالي الآسيوي تسببت في الحزن والقلق وخيبة الأمل والغضب.

وأضافت "لام"، في رسالة طويلة مدتها 3 دقائق: "لنبدأ عام 2020 بقرار جديد، لاستعادة النظام والانسجام في المجتمع. لذلك يمكننا أن نبدأ من جديد، معًا".

من المقرر تنظيم فعاليات احتجاج أخرى يطلق عليها اسم "Suck the Eve" و"Shop With You" في منطقة الترفيه والحانات في لان كواي فونغ في المنطقة التجارية المركزية، فضلًا عن المتنزهات بالقرب من ميناء فيكتوريا ومراكز التسوق الرئيسية.

ووفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، نقلا عن مصادر لم تسمها، ستنشر الشرطة أكثر من 6 آلاف ضابط للتعامل مع الاضطرابات المحتملة خلال فترة العام الجديد.

انتقد المتظاهرون وجماعات حقوق الإنسان شرطة هونج كونج لاستخدامها القوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات في الشوارع.

وقالت موظفة تبلغ من العمر 40 عاما تدعى كونج: "انضممت إلى احتجاج الغداء لأخبر أهالي هونج كونج أننا لم نتخل عن المطالب الخمسة، امنيتي في العام الجديد أن تنتهي هذه الحركة قريبًا".

وأضافت: "أنا أم لطفلين، توقفت عن إحضار أطفالي للانضمام إلى الاحتجاج الآن لأنه أصبح من الخطر بالنسبة لهم الانضمام ولم أعد أعرف أي رجال شرطة صالحون أو سيئون".

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