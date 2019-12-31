Advertisements
Advertisements
Advertisements

باريس سان جيرمان يصارع ريال مدريد وبرشلونة على صفقة مدوية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

دخل نادي باريس سان جيرمان، صراع التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع ريال مدريد وبرشلونة.

 

ويسعى باريس للتعاقد مع الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا، لاعب وسط فريق رين، والذي يعد من جواهر الدوري الفرنسي بسبب موهبته الكبيرة.

 

وذكر موقع ’’لو 10 سبورت’’، أن الفرنسي كامافينجا تألق في الدوري الفرنسي خلال عام 2019، لينجح في جذب أنظار قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

 

وأكمل الموقع الفرنسي، أن كامافينجا استطاع التعبير عن موهبته الكبيرة للغاية برغم صغر سنه، وذلك بعدما ظهر بصورة رائعة خلال مباراة فريقه رين ضد باريس سان جيرمان، واستطاع أن يلحق الكثير من الضرر بخط وسط نادي العاصمة الفرنسية.

 

وأصبح الصراع الآن ثلاثي بين ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان لمحاولة ضم اللاعب في الصيف المقبل.

Advertisements

أخبار تهمك

لن تكلف بيريز دولار واحدا.. صفقة مجانية في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة.. 8 إنجازات تنتظرها مصر في 2020

منذ ساعتين و 26 دقيقة

صدمة كبيرة في برشلونة بعد تأكد غياب 4 لاعبين ضد اسبانيول

منذ ساعة و 9 دقيقة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 10 ساعات

باريس سان جيرمان يصارع ريال مدريد وبرشلونة على صفقة مدوية

منذ أقل من نصف ساعة

4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ ساعة

برشلونة يفاجئ الجميع ويتخذ قرارا خفيا بشأن نجمه

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ ثلث ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

06:51 م

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

12:32 م

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

10:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status