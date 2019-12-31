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وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:31 م
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وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
آية حمروشي
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ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،اليوم الثلاثاء، في اجتماع مع المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لأول دورة ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص والتي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 23 وحتى 31 يناير المقبل بمشاركة 42 دولة إفريقية.

تطرق اللقاء للحديث حول التجهيزات المتعلقة باستقبال اللاعبين، والوفود المرافقة لهم المشاركين في الأولمبياد، وكافة الأمور اللوجستية والإدارية الخاصة بالبطولة، وكذا تشكيل اللجان الفرعية، وبرنامج المنافسات المخصص للمشاركين الذى من المتوقع أن يصل عددهم إلى 768 لاعبًا يتنافسون في رياضات خماسيات كرة القدم بنين وبنات، كرة السلة بنين وبنات، ألعاب القوى.

كما استعرض الاجتماع تجهيزات الفعاليات المصاحبة المزمع إقامتها على هامش الألعاب، والزيارات السياحية للمعالم الأثرية التي سيتم تنظيمها، إضافة إلى الخطوات التنسيقية مع الجهات المعنية لتوفير كل المتطلبات.

وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة الدورية مع اللجنة المنظمة للألعاب، والعمل على خروجها في أفضل صورة تعكس تميز مصر في استضافة الأحداث والبطولات الدولية الكبري، لافتًا إلى الأهمية التي توليها الدولة لذوي القدرات والهمم، والإيمان الكامل بقدراتهم ومهاراتهم في شتي المجالات.

حضر الاجتماع من وزارة الشباب والرياضة كل من اللواء محمد نور المدير التنفيذي للوزارة، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، والدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، ومحمد نصر المستشار المالي، وعدد من قيادات الوزارة، علاوة على عدد من ممثلى الاولمبياد الخاص ومجموعة من رؤساء اللجان الفرعية للجنة المنظمة للألعاب.
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وزير الشباب والرياضة

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