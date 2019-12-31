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"الأعلى للآثار": الإعلان عن كشف جديد سيبهر العالم قريبًا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:30 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم نقل ما يقرب من 50 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير حتى الآن، مشيرًا إلى أن مساحة المتحف المصري الكبير تبلغ نصف مليون متر مربع، وأضخم وأفخم وأعلى وأعظم مبني مؤسسي حضاري ثقافي ترفيهي على مستوى العالم.

وأوضح "الوزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن المتحف المصري سيستضيف ولأول مرة مجموعة توت عنخ آمون بالكامل والتي يبلغ عددها أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية، وفي الربع الأخير من 2020، سيكون هذا المتحف هدية مصر للعالم أجمع في القرن الـ 21، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة والآثار تقوم بعمل حملات ترويجية لهذا المتحف، مشددًا على أن العالم أجمع يترقب افتتاح هذا المتحف.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، مشيرًا إلى أن عام 2019 شهد كم غير عادي من الاكتشافات الأثرية، وهناك أكثر من 50 بعثة مصرية تعمل على مستوى الجمهورية، وهناك أكثر من 50 كشف اثري أذهلوا العالم أجمع، بجانب نجاح إدارة الآثار المستردة في إعادة الآثار التي خرجت من مصر بطريقة غير قانونية، فضلًا عن أعمال التطوير والترميمات التي تشهدها المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية.

وشدد، على أن الشهور القليلة القادمة ستشهد افتتاحات رهيبة على مستوى المجمهورية، وعلى رأسها متحف شرم الشيخ، ومتحف الغردقة، ومتحف المركبات الملكية، وكمتحف كفر الشيخ، ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا بأنه سيتم الإعلان عن كشف أثري قريبًا بمنطقة تبعد 3 ساعات من القاهرة، وتم العثور على قطع أثرية به ستبهر العالم أجمع.
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