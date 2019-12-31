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البورصة المصرية تتزين بالأخضر وتربح 5.2 مليار جنيه بختام عام 2019

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:00 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات أخر جلسة في عام 2019،  علي إرتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات المصريين، وربح  رأس المال السوقى بقيمة 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.267 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13961 نقطة،، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1398 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 482 نقطة.
 

تداولات البورصة المصرية 

وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية ، نحو 116.3 مليون ورقة مالية بقيمة 639 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.4 ألف عملية لعدد 162 شركة، وارتفعت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 79 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

وإستحوذت تعاملات المصريين 76.6% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.91%، والعرب على 5.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.43%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.2 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 42.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب، والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 264.4 ألف جنيه، 70.9 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالى.
 

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