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أول رد لـ"التعليم" عقب طعن طالب داخل مدرسة بالدقهلية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:25 م
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سكين
سكين
ريم محمود
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أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، فتح تحقيق عاجل، فيما حدث صباح اليوم الثلاثاء، من طعن لطالب داخل لجنته الامتحانية بالدقهلية.

وقال "مجاهد" في تصريحات إلى "الفجر"، إنه على تواصل مع المديرية؛ لمعرفة حقيقة الموضوع وتفاصيله والتحقيق فيه.

وشهدت مدرسة تعليم فني بقرية النسائية التابعة لمركز المنزلة، في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حادث طعن لطالب داخل لجنته الامتحانية، من قبل ولي أمر، تسلل إلى المدرسة، حتى وصل له.

واستقبل مستشفى المنزلة، الطالب "أحمد. م" الطالب بالسنة الثانية بالثانوي التجاري، بجرح طعني في الجانب نتيجة طعنه من ولي أمر، في أثناء أدائه لامتحان العملي، وتم تحويله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لعلاجه.

وكشف شهود العيان، عن أن مرتكب الواقعة دخل المدرسة بصحبة ابنه وتسلل لمكان الطالب لخلافات بينهما بسبب اتهام الأول الثاني بمعاكسة ابنته، وعقب عملية الطعن فر هاربا.

وقال علي عبد الرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، في بيان له، إنه تم إحالة الواقعة للشئون القانونية، واستبعاد مدير المدرسة ومسئول الأمن.
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