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رسميًا.. شحاتة مديرا فنيا لتليفونات بنى سويف

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:20 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أعلن مجلس إدارة نادى تليفونات بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى تعيين أبو العينين شحاته (نينو) لاعب حرس الحدود الأسبق، لتولى منصب المدير الفنى للفريق الكروى الاول .

وجاء قرار مسوؤلى التليفونات عقب تراجع الفريق خلال المباريات الماضية بمجموعة الصعيد بجانب خبرة " نينو " الكبيرة بمجموعة الصعيد وقيامه بتدريب الفريق بالموسم الماضى وانهائه المسابقة بالمربع الذهبي .

وسبق لأبو العينين شحاته تدريب العديد من الأندية أبرزها الواسطى والفيوم والمنيا والنصر للتعدين .

وكان أشحاته قد تولى مسؤولية تدريب سوهاج ببداية الموسم إلا أنه رحل عن تدريب الفريق قبل بدء المسابقة بأسابيع .

وقال "نينو"، المدير الفنى الجديد لتليفونات بنى سويف : الولاية الثانية للتليفونات ثقه من مجلس الإدارة، ونسعى لتحقيق أهداف نادى تليفونات بنى سويف رغم صعوبه الموقف وقله الامكانيات.

وخلال 11 مباراة بالدور الاول نجح تليفونات بنى سويف فى تحقيق الفوز بأربع مباريات أمام الفيوم والالمونيوم وشبان قنا وطهطا فيما تعادل فى 4 مباريات أمام ديروط والمنيا وبنى سويف والإعلاميين وخسر فى ثلاث مباريات أمام البنك الأهلى وسوهاج وبترول اسيوط .

ويقود تليفونات بنى سويف جهاز فنى مكون من أبو العينين شحاته مديرا فنيا وأحمد شعبان مديرا للكرة، وحمدى فاروق ورأفت عبد السلام ومجدى سيد مدربين، وأبو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وعصام متولى وعادل رياض وأشرف محمود وأيمن محفوظ جهاز ادارى وخالد مرجان اصابات ملاعب وعلاج طبيعى وأحمد سعد مشرفا على الكرة .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الخامس برصيد 16 نقطة .
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