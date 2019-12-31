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بحضور 21 شركة.. 1000 متقدمة للعمل ضمن ملتقى التوظيف النسائي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر السعودي
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نظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع مبادرة "سابك" لتمكين رؤية 2030، اليوم الثلاثاء، ملتقى التوظيف النسائي في القطاع الخاص بحضور مسؤولي الموارد البشرية والتوظيف في 21 شركة، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

واستقبل الملتقى أكثر من 1000 متقدمة للعمل من حملة الشهادات “المرحلة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس” في التخصصات الهندسية، والإدارية، والتعليمية، والتمريض، والفنية، والمبيعات.

ويأتي عقد الملتقى انطلاقًا من اتفاقية “دعم توظيف وتأهيل الكفاءات الوطنية” بين غرفة الشرقية ونساند، التي تسهم في رفع معدلات توطين الوظائف النسائية في سوق العمل الذي يتوافق مع أهداف واستراتيجيات الطرفين في تعزيز التوطين، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مبادرة نساند:
تهدف نساند إلى معالجة بعض المسائل التي يواجهها المستثمرون بدءا من مرحلة إنشاء الأفكار وصولًا إلى مرحلة تنفيذ الفكرة، وفيما يلي أهم الموارد والحلول التي يوفرها البرنامج لدعم المستثمرين.

برنامج نساند
يُعالج برنامج نساند هذه التحديات ويقوم بتطبيق الحلول من خلال ركائزه الأربعة الرئيسية. ويعتبر برنامج نُساند مفتوحًا أمام أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المحلية التي تتطلع إلى التوسُّع أو الشركات العالمية التي تتطلع إلى إنشاء أو توسيع عملياتها في المملكة العربية السعودية.

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