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التعليم توجه بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:57 م
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الدكتور حمد آل الشيخ
الدكتور حمد آل الشيخ
الفجر السعودي
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وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات بعد غد الخميس؛ وذلك إنفاذًا لتوجيه ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكتب الحساب الرسمي يوزارة التعليم عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": بتوجيه ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس المقبل ٧-٥-١٤٤١هـ؛ وجّه ‫وزير التعليم بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُغيث البلاد والعباد".

وأصدر الديوان الملكي بيانًا رسميًا نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس” ذكرت فيه: “تأسيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 7 من شهر جمادى الأولى 1440هـ حسب تقويم أم القرى.

وأضاف البيان: “على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو”.

وتابع: “ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه”.

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الكلمات المفتاحية

اليعودبة المملكة التعليم الاستسقاء

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