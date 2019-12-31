12 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف صحي بدمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، محطة رفع صرف صحي كفر تقى بمركز الزرقا بتكلفة قدرها ١٢ مليون جنيه، وذلك بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وأميمة المتولي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، ومحمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعقيد فادي لوقا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.



وشهدت المحافظ، بدء تشغيل المحطة واستمعت إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يتضمن محطة رفع وخطوط الطرد إذ تضم "مواسير HDPI قطر ٢٠٠ مم بطول ١.٦ كم" بالإضافة إلى شبكات الانحدار المكونة من مواسير UPVC بطول ٢٠٠٠ م. ط، وأيضًا الأعمال الكهروميكانيكية بعدد ٣ طلمبة تصرف ٢٥ لتر ثانية ورفع مانومترى ١٩ قدرة ١١ ك وات وعدد ٢ عاملة وحدة احتياطي ووحدة توليد قدرة ٥٠ ك. ف. أ، كما يتم ربط المحطة على انحدار قرية شرمساح ومنها لمحطة معالجة صرف صحي الزرقا، كما يبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع ٢٠٠٠ نسمة.



وأكدت الدكتورة منال عوض، في تصريح لها اليوم، على حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية التي تخدم كافة المراكز والمدن، وتعاونها الدائم مع كافة الأجهزة المعنية لنهو جميع مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في الفترة الحالية وذلك في ضوء خطة المحافظة لتقديم كافة الإمكانات اللازمة لدعم تلك المشروعات وسرعة إنجاز جميع الأعمال بها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.