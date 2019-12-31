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فيلمان هندي وأميركي والفرق بينهما 3 سنوات والسترة واحدة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:46 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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واحدة من سترات سلمان خان في فيلم Maine Pyar Kiya مستوحاة من توم كروز من فيلمه الشهير Top Gun عام 1986.

سلمان خان وبهاجيشري، من فيلم Maine Pyar Kiya، الذي صدر منذ 30 عامًا. كان الفيلم الذي أخرجه سوراج بارجاتيا من بين أفلام بوليوود الأولى التي علمت الأجيال عن الحب والصداقة. وانتهى الأمر إلى كونه فيلم عبادة وألهم بيع واسعة للبضائع الدعائم والأفلام.

حتى تبدو الشخصيات أيقونية. لكن قلة قليلة من الناس يعرفون أن إحدى مظاهر سلمان خان الشهيرة في الفيلم كانت مستوحاة من شخصية توم كروز في فيلمه Top Gun.

كان سوراج بارجاتيا يحب سترة توم كروز في فيلمه Top Gun لدرجة أنه صمم واحدة مماثلة لسلمان خان في فيلم Maine Pyar Kiya.

في فيلم Top Gun، الذي صدر في عام 1986، يمكن رؤية توم كروز وهو يرتدي سترة مرقعة رائعة حقًا. كانت البقع في الواقع شعارات من الجيش الأمريكي، وشارات البحرية والقوات الجوية، وشارات أخرى من قوات الدفاع.

كما كانت سترة سلمان خان تحمل شارات مماثلة تم لصقها عليها. في حين جعل توم كروز سترة ذات شعبية بين معجبيه الغربيين، إلا أن شعبية السترات في الهند تعود إلى بهيجان. وبدا الممثل وسيم جدا في السترة.
فيلمان هندي وأميركي والفرق بينهما 3 سنوات والسترة واحدة
فيلمان هندي وأميركي والفرق بينهما 3 سنوات والسترة واحدة
فيلمان هندي وأميركي والفرق بينهما 3 سنوات والسترة واحدة
فيلمان هندي وأميركي والفرق بينهما 3 سنوات والسترة واحدة
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الكلمات المفتاحية

سينما سلمان خان توم كروز الفجر الفني Top Gun Maine Pyar Kiya

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