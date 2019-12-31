"بلبانة".. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تحرص الفنانة مي عمر التفاعل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع"إنستجرام".



نشرت مي صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية بلطو باللون البني، وتي شيرت باللون الأسود، وتركت شعرها مُنسدلاً، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل محبيها.



يُشار أن "عمر" " تستعد حاليًا لتصوير مسلسل "الفتوة"، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي،بطولة ياسر جلال،رياض الخولي،محمد دياب، مي عمر، و والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠.



والجدير بالذكر أن مي خاضت الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، وحققت من خلال دور فرح نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة أحمد السقا، مي عمر، إنجي المقدم، إدوارد، سلوى عثمان، هادي الجيار، كريم عفيفي، ريم سامي، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، هبة مجدي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح.