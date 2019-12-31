ميناء ينبع يستقبل أولى أفواج المعتمرين المصريين لموسم 1441هـ





قامت إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع في المملكة العربية السعودية، باستقبال أوائل الرحلات للمعتمرين القادمين بحرًا من جمهورية مصر العربية الشقيقة؛ لأداء مناسك العمرة هذا العام 1441هـ، عبر منفذ ميناء ينبع التجاري والبالغ عددهم 995 معتمراً.





وأكد علي رحيل المرواني مدير إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع، علي وصل أول فوج بحراً عبر ميناء ينبع التجاري لهذا العام، حيث تخلل ذلك برنامج استقبال بمشاركة الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، وقدمت الهدايا والورود للمعتمرين، ابتهاجاً بقدومهم.





وقدم "المرواني"، شكره لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن، مثمناً توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه، وإشراف ومتابعة وزير الحج والعمرة لتذليل كافة العقبات وتقديم الجهود الحثيثة من خلال توفير الطاقات الفنية والبشرية، ومواكبة التطوير المستمر وتجويد الخدمة والاستفادة من البرامج التقنية الحديثة لتسهيل حركة وانسيابية الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتقديم كل ما من شأنه راحة المعتمرين وزوار المسجد النبوي، سائلاً المولى القدير أداءهم المناسك بكل طمأنينة ويسر حتى عودتهم إلى بلادهم سالمين.



