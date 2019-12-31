لن تكلف بيريز دولار واحدا.. صفقة مجانية في ريال مدريد

شهدت الساعات الماضية تحركا داخل ريال مدريد الإسباني من أجل إعادة نجم الميرينجي المتألق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم: " أوديغارد قد يعود في الصيف وبدون تكلفة ، لن يضطر ريال مدريد إلى تعويض ريال سوسيداد في مسألة قطع إعارة اللاعب المنتقل لمدة سنتين في الصيف القادم، لم يتم وضع بند عندما وقع اللاعب مع ريال سوسيداد وبالتالي في حال قرر ريال مدريد إعادة اوديغارد فلن يتم تعويض سوسيداد بأي مبلغ.

وتابعت: "الحقيقة هي أن مدريد لم يتخذ قرارًا بعد بشأن مستقبل النرويجي ، في البرنابيو يعتقدون أنه سابقًا لأوانه في مناقشة هذه المسألة لأنه متبقي 6 أشهر أخرى و يمكن أن يحدث الشيء الكثير سواءً في حالة أوديغارد أو منافسينه مثل مودريتش و ايسكو ".

وأضافت: "في البرنابيو يعتقدون أنه سيكون هناك وقت لمراجعة مستقبل اوديغارد ، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا لرغبات اللاعب و احترام رغبة سوسيداد الذي تربطه علاقة مميزة مع ريال مدريد" .

وواصلت: "هذا هو السبب في أنه من المقدر ألا تكون هناك أي مشكلة إذا اختار مدريد قطع إعارة اوديغارد لأنه ستعطى الأفضلية لـ سوسيداد في حالات مثل كوبو و اودريوزولا الذين يمكن أن يعجبوا إدارة الفريق الباسكي" .

واستكملت: "ريال مدريد سعيد بتقدم الثنائي اوديغارد و أشرف حكيمي الذي تنتهي إعارته في يونيو القادم ، و الشيء الطبيعي هو أن كلاهما جزء من فريق مدريد 20/21 و القرار سيكون في الصيف ".

وأضافت: "في السوق الشتوي ريال مدريد لديه 3 حالات، فاييخو الذي قد يغير فريقه في هذا السوق لفرانكفورت الذي يريد اللاعب بعد التجربة الجيدة في 2016/17 وفولفسبورغ بالإضافة إلى ذلك يتعامل وكيل أعماله مع العديد من العروض الإسبانية، نظريا يجب عليه مغادرة ولفرهامبتون هذا الشتاء".

وتابعت الصحيفة: "الحالة الثانية هما ابراهيم و ماريانو دياز اللذان قد يغادران للحصول على دقائق، بالكاد يعول عليهم زيدان و يدرك مدريد أن أفضل شيء لكليهما هو الإنتقال لأحد الفرق، اللاعبان لديهما بعض العروض في الليغا و خارجها ، ابراهيم لعب 40 دقيقة فقط و ماريانو لم يشارك أبدًا" .

واختتمت: "الحالة الثالثة هي عودة اسينسيو الذي يأمل الفريق في أن يكون مستعد في أهم مرحلة في الموسم ، تعرض اللاعب لقطع في الرباط ضد أرسنال في الجولة الصيفية و يدخل اللاعب الآن المرحلة الأخيرة من العلاج لكن سيتغرق وقت أطول ليعود إلى جزء من مستواه و قد يكون في أبريل أو مايو"

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