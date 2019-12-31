"صندوق الإسكان": تحصيل مقدمات الحجز على طريق التحويلات البنكية قريبًا



قالت مى عبد الحميد رئيس صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق كان من أولى الهيئات التى بدأت التحول الرقمي في خدماتها التى تقدمها للمواطنين ومن أهمها نظام الحجز الالكترونى.



وبسؤالها عن إمكانية اتجاه الصندوق لتحصيل مقدمات الحجز من المواطنين على طريق التحويلات البنكية مثل "ميزة" في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، أوضحت "عبد الحميد" أن هذا الأمر قريب جدًا حيث أن الصندوق لديه بالفعل ربط إلكترونى مع ٢٨جهة تمويل وربط إلكترونى مع البريد وإي فاينانس وشركات الاستعلام، مؤكدة أن الأمر ليس ببعيد وكل التسهيلات متاحة لدى الصندوق في هذا الإطار.





