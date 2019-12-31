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عناوين Netflix الأكثر شعبية لعام 2019 قد تفاجئك

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:06 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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كل شخص لديه ما يفضله عنده على Netflix، ولكن ما هو المحتوى الجدير بالاهتمام الذي نشترك فيه جميعًا؟.

تقرير Netflix في نهاية العام موجود هنا للكشف عن العروض والأفلام التي شاهدها مستخدموها أكثر من غيرها في عام 2019.

أنجح إصدار على خدمة البث المباشر عبر التلفزيون والسينما هو Murder Mystery بطولة آدم ساندلر وجنيفر أنيستون. وإذا كان ذلك بمثابة مفاجأة فلا ينبغي، نظرًا لأن الكوميديا كانت تشاهدها 30،869،863 حسابًا في الأيام الثلاثة الأولى من صدوره، وفقًا لصحيفة Hollywood Reporter كانت أكبر عطلة افتتاحية في Netflix على الإطلاق. فعل ساندلر وأنيستون ذلك. وفازا أيضًا بجائزة اختيار الشعب لعام 2019.

في الشريحتين الثانية والثالثة من قائمة الإصدارات الأكثر شعبية، كان Stranger Things 3، وUnderground 6. ويعتبر The Incredibles 2 من ديزني أول لقب أصلي من غير Netflix في القائمة في المركز الرابع، حيث احتل The Irishman المرتبة الخامسة. سلسلة خيال هنري كافيل الجديد The Witcher هو الإصدار السادس الأكثر شعبية وهو إنجاز مثير للإعجاب، في الواقع لأنه لم يصدر إلا في 20 ديسمبر.

أما The Triple Frontier، Extremely Wicked، Shilingly Evil and Vile، The Umbrella Academy وThe Highwaymen، فتتصدر بقية العشرة الأوائل.

وفقًا لـ THR، لم يتم قياس شعبية هذه العروض في عدد الحسابات التي شاهدت المحتوى بالكامل بالفعل. بدلًا من ذلك تم قياس الشعبية في عدد الحسابات التي شاهدت دقيقتين على الأقل في أول 28 يومًا بعد تواريخ إصدارها. إن مواضع Witcher وYou: Season 2 في هذه القوائم هي نتيجة لمشاهدة Netflix المتوقعة للعرض.

بالنسبة لبقية عروض Netflix المليئة بالأفلام والأفلام الوثائقية وغير ذلك الكثير، تحقق من بقية أكبر 10 قوائم.

أفضل 10 إصدارات شعبية في 2019:

1. Stranger Things 3

2. The Witcher

3. The Umbrella Academy

4. Dead to Me

5. You: Season 2

6. When They See Us

7. Unbelievable

8. Sex Education

9. 13 Reasons Why

10. Raising Dion


أفضل 10 إصدارات شعبية للأفلام لعام 2019:

1. Murder Mystery

2. 6 Underground

3. The Incredibles 2

4. The Irishman

5. Triple Frontier

6. Extremely Wicked، Shockingly Evil and Vile

7. The Highwaymen

8. Spider-Man: Into the Spider-Verse

9. Wreck-It Ralph 2

10. Secret Obsession


أفضل 10 إصدارات شعبية قصصي لعام 2019:

1. Tidying Up With Marie Kondo

2. Jailbirds

3. Rhythm + Flo

4. You vs. Wild

5. Nailed It!: Season 3

6. Comedians in Cars Getting Coffee: New 2019: Freshly Brewed

7. Awake: The Million Dollar Game

8. Sugar Rush Christmas

9. Prank Encounters

10. Sugar Rush: Season 2


أهم 10 إصدارات وثائقية شعبية لعام 2019:

1. Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes: Limited Series

2. Our Planet

3. FYRE: The Greatest Party That Never Happened

4. HOMECOMING: A film by Beyoncé

5. Don't F--k With Cats: Hunting an Internet Killer: Limited Series

6. Abducted in Plain Sight

7. The Disappearance of Madeleine McCann

8. The Family: Limited Series

9. Street Food: Volume 1: Asia

10. Kevin Hart: Don't F--k This Up


أفضل 10 عروض كوميديا شعبية على Netflix في 2019:

1. Dave Chappelle: Sticks and Stones
2. Kevin Hart: Irresponsible

3. Gabriel ‘Fluffy' Iglesias: One Show Fits All

4. Ken Jeong: You Complete Me، Ho

5. Amy Schumer: Growing

6. Bill Burr: Paper Tiger

7. Aziz Ansari: Right Now

8. Jeff Dunham: Beside Himself

9. Wanda Sykes: Not Normal

10. Mike Epps: Only One Mike


أفضل 10 إصدارات دولية شعبية لعام 2019:

1. Mighty Little Bheem

2. Kidnapping Stella

3. Always a Witch

4. Mirage

5. Burn Out

6. High Seas

7. Como caído del cielo

8. Money Heist: Part 3

9. Quicksand

10. The Rain: Season 2
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الكلمات المفتاحية

مشاهير شعبية القاهرة 2019 Netflix Christmas 2019

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