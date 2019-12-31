Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني يتفقان على صفقة جديدة لتبادل الأسرى

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أعلن مكتب الرئاسة الأوكراني، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وافقا على بدء العمل على الفور في صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، قال المكتب، إن "بوتين" و"زيلينسكي" وافقا في مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على وضع قائمة من الأوكرانيين، بما في ذلك أولئك الذين احتجزوا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، والروس المحتجزين في أوكرانيا، من أجل التبادل.

يوم الأحد، أكملت قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا عملية تبادل الأسرى على نطاق واسع.

وأعلنت قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا، استكمال تبادل جميع الأسرى، يوم الأحد، حيث نقل الطرفان كل من تبقى لديهما من أسرى الصراع الذي اندلع قبل خمسة أعوام إلى نقطة للتسليم في منطقة دونباس المنشقة.

وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية إن القوات الحكومية وقوات الانفصاليين الموالين لروسيا بالمناطق الشرقية أتمت يوم الأحد تبادلا كاملا للأسرى المتبقين وأضاف المكتب أن 76 أسيرا من الموالين للحكومة عادوا لديارهم وقال ”إنهم سالمون في منطقة تخضع لسيطرة أوكرانيا“.

وكان من المتوقع أن يشهد التبادل، الذي تم عند نقطة تفتيش بالقرب من مدينة هورليفكا الصناعية بمنطقة دونيتسك، تسليم كييف 87 انفصاليا مقابل 55 أوكرانيا من الموالين للحكومة تحت مراقبة قوات مسلحة من الجانبين.

وقد صرح رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، بأن جميع المسائل المتعلقة بنقل الغاز مع أوكرانيا قد تمت تسويتها، مشيرًا إلى أنها كانت بمثابة حل وسط ضروري.

وقال رئيس الوزراء الروسي: "الآن تم حل جميع المشكلات، وتوقفت المطالبات المتبادلة. سيستمر عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بشروط تناسب كلا الجانبين. إن توقيع الوثائق يدل على أنه حتى أصعب القضايا يمكن مناقشتها والتفاوض بشأنها"، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وقعت موسكو وكييف وثائق تضمن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا اعتبارًا من 1 يناير 2020.

وقالت شركات الغاز الروسية والأوكرانية إنها أنهت عددًا كبيرًا من العقود بما يضمن النقل غير المنقطع للغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبان وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وقد أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالاتفاقيات التي تم توقيعها في وقت متأخر من يوم الاثنين، قائلًا إنها ستسمح لأوكرانيا بالحصول على 7 مليارات دولار على الأقل من مدفوعات العبور من روسيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

Advertisements

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ يوم

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة عربية من رينيه فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ ساعتين

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ يوم

ريال مدريد يزف بشرى سارة لجماهيره قبل السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعتين

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مدرب الزمالك المُقال يكشف سبب فشل خالد بوطيب

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

هازارد يفاجيء ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:13 م

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

12:32 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

06:51 م

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

10:36 ص

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status