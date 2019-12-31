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إصابة 5 في مشاجرة دموية بقنا.. والسبب "صادم"

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:56 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصيب 5 أشخاص، بقرية الحلوية بنجع حمادي شمال محافظة قنا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من العميد عبدالحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بإصابة محمد أحمد محمد، 17 عامًا، طالب، وعبده نبيل محمد، 25 عامًا، عامل، وحسن عنتر عمر، 36 عامًا، عامل، وعصام وزيري عبدالسميع، صاحب مطعم، ورجب محمد عبدالعزيز، 45 عامًا، موظف، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم في مشاجرة بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، بعد تبادل الاتهامات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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