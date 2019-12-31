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استكمال قصور الثقافة لبرنامج "التوعية بمخاطر الفساد"

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:00 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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تعد ظاهرة الفساد وباء ضار يقوض سيادة القانون ويعيق قدرة الحكومات على تقديم الخدمات الأساسية لشعوبها فيعرقل مشاريع التنمية، وينتهك حقوق الإنسان وتزدهر في ظله الجريمة والإرهاب، مما يؤدي إلى تدهور مستوى حياة الإنسان وعدم الاستقرار وانعدام الأمن وتفشي الظلم، باعتباره جريمة خطيرة تقوض حكم القانون وتعيق التنمية لتستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات برنامج ”النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد ”والمقدم من قبل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة العامة للرقابة الإدارية،وتنظمه الادارة المركزية للتدريب.


حيث أشارت محاضرة اليوم إلى أن الفساد امتد عبر الزمن وله امتداداته ليشمل كافة دول العالم دون استثناء، ولكن التطور الأهم هو التنامي غير المسبوق لأوجه الفساد وانعكاساته، التي أصبحت مثار اهتمام الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية التي أخذت على عاتقها رصد الظاهرة في كل دول العالم، تناولت أثر توافر النزاهة والشفافية في نجاح حدوث أزمات وانعكاس ذلك على الأمن القومي في ضوء إستعراض إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
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