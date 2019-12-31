برلماني: الحفاظ على ليبيا أمن قومي لمصر.. وندعم قواتنا المسلحة

أعلن النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، رفضه محاولات التدخل الخارجي في دولة ليبيا الشقيقة لفرض أوضاع تضر بالأمن القومي العربي والأمن القومي المصري.



وأكد عبدالغني، على مساندة قواتنا المسلحة في الحفاظ علي الأمن القومي المصري والعربي، ورفض كل محاولات التدخل من أي طرف من الأطراف الخارجية، مشيرا إلي أن الأمن القومي العربي والمصري وحدة واحدة لا تتجزأ، وبالنسبة لمصر فان ليبيا دولة شقيقة، ولنا معها أكثر من 2000 كيلو متر حدود.



وأضاف عبدالغني، أن إرادة الشعب الليبي يجب أن تكون هي العليا دون إملاء من أية اطراف اقليمية أو دولية، موضحا أن الشعب المصري بكل قواه صف واحد في مواجهة الأحلام التوسعية لأي قوي اقليمية مثل تركيا وغيرها، وتابعيها من المليشيات الإرهابية.



وتابع: "مثلما كانت ليبيا مصدر خير للبلدين فهي مصدر خطر لنا كبير إذا استخدمتها المليشيات الإرهابية أو أية قوي اقليمية لديها أوهام توسعية يجب أن تكون قد مات من سنين، وبالتالي ضرورة الحفاظ علي ليبيا وإعطاء الحق في كلمته وسيادة أراضية، وهي أمن قومي لمصر".