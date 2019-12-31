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مصرع طفل وإصابة والده في حادث تصادم بالبحيرة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:48 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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لقي طفل مصرعه وأصيب والده بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم اليوم الثلاثاء بين دراجة بخارية "تروسيكل" وسيارة ملاكي بقرية برج رشيد بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد باصطدام سيارة ملاكي مع دراجة بخارية تروسيكل بطريق برج رشيد أمام ورشة تصنيع السفن بقرية برج رشيد.

وأسفر الحادث عن إصابة "أحمد علي الملاياتي" 45 عاما، ونجله "محمد" 14 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى رشيد المركزى لتلقي العلاج اللازم وتوفى الطفل عقب وصوله للمستشفى وتم نقله لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
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