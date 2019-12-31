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ترافيس سكوت في مقابلة صريحة: سأحب كايلي جينر دائمًا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:58 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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بغض النظر عن ما سيحدث، سيكون لدى ترافيس سكوت دائمًا مكان ل كايلي جينر في قلبه.

في مقابلة أجراها مؤخرًا مع مجلة XXL، انفتح سكوت حول الأبوة، والحالة الراهنة لموسيقى الهيب هوب، والتواصل مع جمهوره وأحدث مشروع تجميع له JACKBOYS.

عندما سئل سكوت عن شكل الأبوة منذ وصول ابنته ستورمي ويبستر، قال سكوت إن "كونك أبًا أفضل مما اعتقدت. ستورمي هي واحدة من أفضل البشر الذين أعرفهم. إنها مثل أفضل أصدقائي. إنها تجعل الحياة أسهل بعض الشيء، فهي تلهمني وهي تفاجئني كل يوم بكيفية تفكيرها، إنها مجنونة للغاية".

وتحدث سكوت أيضًا عن السبب وراء تسمية ابنته، وقال أن جينر وانه اختارا الاسم معًا، وأضاف سكوت: "أنا أحبها وأنا دائمًا سوف أحبها".

كما يتذكر المتابعين، انفصل الاثنان مؤخرًا في أكتوبر، لكن منذ ذلك الحين حافظا على الأمور وديًا ويبدو أنهما على علاقة كبيرة فيما يتعلق بالمشاركة في تربية أبنتهما والقيام بما هو أفضل لعائلتهما.

ولكن كما قال مغني الراب لـ XXL: "الجزء الصعب حول العلاقات يحاول فقط أن يكون في واحد دون أن تتدخل مليون من الأصوات الخارجية".

على الرغم من الضغط المستمر على علاقته ب كيلي بعد عامين معًا، استمر الاثنان في قضاء بعض الوقت معًا. في الآونة الأخيرة عشية عيد الميلاد، انتقلت كايلي إلى إنستجرام لنشر صور ومقاطع فيديو لابنتها البالغة من العمر 22 شهرًا والتي عوملت بزيارة مفاجئة في المنزل من شخصتها المفضلة Trolls وقد شارك في تنسيقه سكوت أيضًا.

وكشف مصدر من الداخل أيضًا إلى E Newsفي وقت سابق من هذا الشهر، أن الاثنين سوف يقضيان العطلات مع ابنتهما ستورمي في لوس أنجلوس.

كشف المصدر: "سيكونون يفعلون الأشياء معًا كعائلة لجعلها رائعة قدر الإمكان بالنسبة لستورمي. سيكون سكوت في حفل العائلة والعديد من التجمعات الأخرى أيضًا. إنهم متحمسون لإعطاء ستورمي عيد ميلاد مدهش".

تابع المصدر: "بغض النظر عن وضع علاقتهم، لا شك في أنهم سيجتمعون جميعًا في عيد الميلاد. إنهم عائلة ولم يتغير ذلك. من المهم للغاية بالنسبة لكايلي وسكوت أن يكون لدى ستورمي والديها هناك. إنهم يصنعون ذكريات معها يأملون أن تستمر إلى الأبد".

تحدث مغني الراب البالغ من العمر 27 عامًا أيضًا لمجلة XXL عن أحدث مشروع موسيقي له - وهو المشروع الذي يتوقع المتابعون أنه يبدو أنه يعالج انفصاله مع مؤسسة Kylie Cosmetics كايلي جينر البالغة من العمر 22 عامًا في أغنية جديدة "Gatti".

ولكن على حد تعبيره الخاص، قال سكوت إن ألبوم JACKBOYS "مجرد مجموعة من الأعمال التي تم إجراؤها مع عدد قليل من أصدقائي والأشخاص الذين أعددت موسيقى معهم دائمًا في اليوم الأول. إنه أمر ممتع وشيء رائع ومحبوب".
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الكلمات المفتاحية

مشاهير كايلي جينر سكوت ستورمي ترافيس سكوت الفجر الفني XXL

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