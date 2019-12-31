بحضور نضال الشافعي.. حزب مستقبل وطن يحتفل باليوم لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة الأستاذ إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، على مسرح وزارة الثقافة للحديقة الدولية، احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة، في صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 من ديسمبر .





وحضر الإحتفالية كل من، الفنان نضال الشافعي، نائب محافظ القاهرة الفنانة فاطمة عيد، والفنان محمد ناجتي، والملحن شفيق الشايب، والفنانة بسمة شوقي، والأستاذ إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.





وبدأت الاحتفالية بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم، ثم بعد ذلك السلام الوطني، ثم بعض الأغاني لذوي الاحتياجات الخاصة، وبعض المسابقات الدينية والثقافية .





وفي ختام الإحتفالية، تم تكريم وإهداء الميداليات التذكارية لطلاب الاحتياجات الخاصة منهم، في المسابقة الثقافية والدينية والرياضية والفنية أيضاً، وقامت القنوات الفضائية بتغطية هذه الاحتفالية .