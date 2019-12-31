لويس سواريز يسعى للبقاء في برشلونة حتى الاعتزال

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأوروجواياني المخضرم لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني يسعى لتمديد تعاقده مع برشلونة.





وذكر موقع جول العالمي، أن سواريز سيعمل على البقاء مع برشلونة حتى الإعتزال، مشيراً لسعادته الكبيرة مع الفريق الكتالوني.





وأضافت التقارير، أن سواريز سيتفاوض على بنود تعاقدية جديدة تمكنه للبقاء مع الفريق الكتالوني لفترة أطول، حيث شددت التقارير على ان فكرة الرحيل عن البلوجرانا ليست مطروحة حالياً بالنسبة لسواريز.





وصرح سواريز في وقت سابق لصحيفة سبورت الإسبانية، أنه سعيد مع برشلونة، حيث يسعى للتتويج معه بمزيد من البطولات.





وسيتم سواريز عامه الثالث والثلاثين في شهر يناير المقبل، وتحدثت تقارير عديدة عن مغادرته برشلونة بنهاية الموسم الحالي، والإنضمام لأحد الدوريات التي تناسب تقدمه في السن، وأبرزها الدوري الأرجنتيني ودوري المحترفين الأمريكي.





وإزاء ذلك، ربطت التقارير الصحفية فريق برشلونة بعدة مهاجمين لخلافة سواريز، على رأسهم نجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز.





وينتهي تعاقد سواريز مع برشلونة بنهاية الموسم القادم، في صيف عام 2021، أي عندما يبلغ سن 34 عاماً.





وإنضم سواريز لبرشلونة في صيف عام 2014 قادماً من ليفربوب في صفقة تخطت 80 مليون يورو، وكون شراكة قوية ممتدة حتى الآن مع أسطورة الفريق ليونيل ميسي.