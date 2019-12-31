إنفوجرافيك.. مشروعات وإنجازات ميناء دمياط في 2019



أهم التعاقدات التي تم إبرامها عام 2019:

•التعاقد على بناء وتوريد 4 قاطرات تراكتورز قوة شد 60 طن للواحدة بتكلفة قدرها (40 مليون يورو +80 مليون جنيه مصري) بما يعادل 832 مليون جنيه.

•منح ترخيص باستغلال رصيفى 5، 6 والساحات الخلفية لهما بمساحة 77.5 الف م2 لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لمدة 15 عام بداية من 20 11 2019.



المشروعات الجاري تنفيذها لاستكمال التطوير:

•جاري تعميق الممر الملاحى بطول 11.4 كيلو متر إلى 16 متر وتعميق حوض الدوران إلى 15،5 متر لإستقبال السفن بغاطس حتى 14،5 متر.

•جاري تعميق أرصفة محطة الحاويات الأولى إلى 15.5متر لإستقبال السفن العملاقة.

•تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع المشغل العالمى يوروجيت لتشغيل محطة الحاويات الثانية لزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء دمياط من خلال تطوير البنية التحتية واضافة أرصفة ومحطات جديدة.

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أبرز الإنجازات التي تحققت في ميناء دمياط خلال عام 2019.وشمل الحصاد في ميناء دمياط تنفيذ ما يلي:•إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 680 م وساحة خلفية 70 ألف مترمربع وعمق 17 م بتكلفة قدرها 1.365 مليار جنيه مزودة بكافة الخدمات والمرافق وإنشاء مخزن على مساحة 5000 متر وإرتفاع 12متر.•بناء لنش مكافحة التلوث مصنوع من سبيكة الألومنيوم بسرعة 12 عقدة ولنش إرشاد مصنوع من سبيكة الألومنيوم بسرعة 20 عقدة بمعرفة جهاز الصناعات بالقوات المسلحة.•تطوير منظومة امداد السفن بالكهرباء من البر Onshore Power Supply (OPS) بعدد (2) محول متحرك قدرة 500 كيلو فولت أمبير لإمداد السفن المتراكية على أرصفة الميناء لخفض الانبعاثات داخل الميناء وتطبيق مفهوم الميناء الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.