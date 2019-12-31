الجيش الليبي: نواجه مقاتلين مدعومين من تركيا لنهب ثروات بلادنا

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن القوات الليبية حققت تقدمات على الأرض في أكثر من جبهة بعد تأمين ما يعرف بكلية القيادة والأركان، وتأمين المنطقة بالكاملة، وحققت تقدما في المنطقة المواجهة لها وفي مناطق من قلب طرابلس.



وأوضح "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك مواجهة لمجموعات من المرتزقة التي تم جلبها للقيام بعمليات انتحارية، وتم القضاء عليهم، موضحًا أن الجيش الليبي يواجه مقاتلين مدعومة من تركيا لزعزعة الاستقرار ونهب ثروات ليبيا.



وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن الموقف الميداني جيد جدًا والجيش الليبي يسيطر ويتقدم ولا يوجد كر وفر، والمسافة التي تفصل الجيش الليبي عن السراج 4.5 كيلو متر لتطهير ليبيا من الإرهابيين، مشيرًا إلى أن البرلمان قدم مذكرة عريضة وتم الاتفاق مع عدد من الدول لسحب الشرعية التي بقيت مستمرة رغم انتهاء صلاحية المجلس الرئاسي والحكومة التي لم يصوت لها البرلمان.

