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محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش (صور)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:37 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تقًدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والمقدم عمرو محمد على، مكتب المستشار العسكري للمحافظة، جموع مشيعي جنازة الشهيد مجند أحمد محمد أحمد، ابن قرية صفط الغربية مركز الواسطى، شمال بني سويف، والذي استشهد بالعريش في شمال سيناء.

وأدى المحافظ ومرافقوه صلاتي الظهر والجنازة على جثمان الشهيد بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، في حضور كل من: اللواء رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف، والعميد رئيس جهاز المخابرات العامة بالمحافظة، والمهندس عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، وعادل ضيف الله، ووجيه عبد الرازق رئيسي مركزي الواسطى وبني سويف، والشيخ محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية،حيث أقيمت جنازة عسكرية وشعبية مهيبة للشهيد انطلقت من أمام المسجد.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيًا الله أن يتغمده بعظيم رحمته وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والاحتساب، وموجهًا تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعا عن الوطن، ومؤكدًا على وقوف الشعب المصري صفا واحدًا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب وكل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن واستقرار وطننا الغالي مصر.
محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش (صور)
محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش (صور)
محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش (صور)
محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش (صور)
محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش (صور)
محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش (صور)
محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش (صور)
محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش (صور)
محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش (صور)
محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش (صور)
محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش (صور)
محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش (صور)
محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش (صور)
محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش (صور)
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