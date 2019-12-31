إنفوجرافيك.. تعرف على مشروعات ميناء الإسكندرية في 2019

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن أبرز إنجازاتها في ميناء الإسكندرية العام الجاري.

أبرز المشروعات التي تم الانتهاء منها في 2019:

توريد القاطرة اسكندرية 5 قوة شد 60طن بتكلفة قدرها 69 مليون جنيه.

توريد القاطرة اسكندرية 8 قوة شد 50طن بتكلفة قدرها 76.7 مليون جنيه.

توريد وتركيب تطبيقات تعريف الشبكات بالبرمجة بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه.



أبرز التعاقدات التى تم إبرامها عام 2019:

1.رفع كفاءة نقل البضائع بالسكك الحديدية بالميناء بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه.

2.إنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة للاراضى المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بتكلفة قدرها 305 مليون جنيه.

3.تأهيل كوبرى الطريق الشريانى جهة باب (6-7) 22 سابقًا وحتى باب (9-10) 27 سابقًا شاملًا الوصلة المؤدية إلى شركة إسكندرية لتداول الحاويات بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه.

