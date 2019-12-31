Advertisements
Advertisements
Advertisements

جامعة المنيا تعلن قواعد وضوابط أعمال الامتحانات

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:34 م
Advertisements
الجولة
الجولة
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
Advertisements
تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم، لجان الامتحانات بكليتي التربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية.

وجاء ذلك للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بهما، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم، بما يحقق تقويم مخرجات العملية التعليمية وجودتها.

وبدأت كليات الجامعة امتحاناتها خلال هذا الأسبوع، كما ستتوالى الامتحانات في باقي كليات الجامعة بعد الانتهاء من الاختبارات الشفوية والعملية؛ لتبدأ جميع كلياتها رسميًا الامتحانات في الرابع من يناير، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وطبقًا لجداول الامتحانات التى وضعتها الكليات والتى أستثنت منها 4 أيام مراعاة لأعياد الميلاد المجيد، والغطاس للأخوة المسيحيين.

ورافق رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية بالكليتين، الدكتور عيد عبد الواحد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة زينب أمين، عميدة كلية التربية النوعية، ووكلاء الكليتين لشئون التعليم والطلاب، والعميد أسامة فوزي مدير أمن الجامعة الإداري.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، أن الامتحانات شهدت انتظامًا منذ يومها الأول، وفقًا للقواعد والضوابط التى أقرتها الجامعة لأعمال الأمتحانات، ومعايير السلوك الطلابي داخل اللجان في الامتحانات النظرية والشفوية، من حيث تنظيم آداء الأمتحانات، وما يجب على الطالب الالتزام به من قواعد داخل اللجان، أو داخل المعامل في الامتحانات العملية، وما يحظر عليه فعله من سلوك داخل اللجان، أو بكراسة الإجابة، أو بأصطحاب الهاتف المحمول، أو كل ما يكون سببًا في إثارة الشغب، أو الإخلال بنظام الامتحانات، أوعدم الالتزام بالمواعيد المعلنة للامتحانات، وتسليم أوراق الإجابة في توقيتها.

وأضاف أن هناك بعض الضوابط والمعايير التي يجب أن يلتزم بتنفيذها المراقبون والملاحظون داخل اللجان، ومنها: حظر تواجد الطلاب داخل اللجان بدون بطاقة التعريف الجامعية أو الرقم القومي، والالتزام بأرقام المقاعد وفقًا للملصق المدون عليه بيانات الطالب، بالإضافة إلي التزام الطالب بتعليمات الأمن المعملي داخل المعامل في الامتحانات العملية، وذلك مع المتابعة المستمرة من عميد الكلية "رئيس عام الامتحانات" أو من ينوب عنه أو وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ يوم

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 21 ساعة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة عربية من رينيه فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ ساعتين و 5 دقيقة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ يوم

عاجل.. مدرب الزمالك المُقال يكشف سبب فشل خالد بوطيب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يزف بشرى سارة لجماهيره قبل السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعتين

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

هازارد يفاجيء ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:13 م

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

12:32 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

06:51 م

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

10:36 ص

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status