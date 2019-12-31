جامعة المنيا تعلن قواعد وضوابط أعمال الامتحانات





وجاء ذلك للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بهما، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم، بما يحقق تقويم مخرجات العملية التعليمية وجودتها.





وبدأت كليات الجامعة امتحاناتها خلال هذا الأسبوع، كما ستتوالى الامتحانات في باقي كليات الجامعة بعد الانتهاء من الاختبارات الشفوية والعملية؛ لتبدأ جميع كلياتها رسميًا الامتحانات في الرابع من يناير، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وطبقًا لجداول الامتحانات التى وضعتها الكليات والتى أستثنت منها 4 أيام مراعاة لأعياد الميلاد المجيد، والغطاس للأخوة المسيحيين.



ورافق رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية بالكليتين، الدكتور عيد عبد الواحد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة زينب أمين، عميدة كلية التربية النوعية، ووكلاء الكليتين لشئون التعليم والطلاب، والعميد أسامة فوزي مدير أمن الجامعة الإداري.



وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، أن الامتحانات شهدت انتظامًا منذ يومها الأول، وفقًا للقواعد والضوابط التى أقرتها الجامعة لأعمال الأمتحانات، ومعايير السلوك الطلابي داخل اللجان في الامتحانات النظرية والشفوية، من حيث تنظيم آداء الأمتحانات، وما يجب على الطالب الالتزام به من قواعد داخل اللجان، أو داخل المعامل في الامتحانات العملية، وما يحظر عليه فعله من سلوك داخل اللجان، أو بكراسة الإجابة، أو بأصطحاب الهاتف المحمول، أو كل ما يكون سببًا في إثارة الشغب، أو الإخلال بنظام الامتحانات، أوعدم الالتزام بالمواعيد المعلنة للامتحانات، وتسليم أوراق الإجابة في توقيتها.



وأضاف أن هناك بعض الضوابط والمعايير التي يجب أن يلتزم بتنفيذها المراقبون والملاحظون داخل اللجان، ومنها: حظر تواجد الطلاب داخل اللجان بدون بطاقة التعريف الجامعية أو الرقم القومي، والالتزام بأرقام المقاعد وفقًا للملصق المدون عليه بيانات الطالب، بالإضافة إلي التزام الطالب بتعليمات الأمن المعملي داخل المعامل في الامتحانات العملية، وذلك مع المتابعة المستمرة من عميد الكلية "رئيس عام الامتحانات" أو من ينوب عنه أو وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم، لجان الامتحانات بكليتي التربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية.