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"ابعدى بقى".. آيتن عامر لـ 2019 (صور)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:54 م
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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وجهت الفنانة الشابة آيتن عامر، رسالة طريفة لعام 2019، حيث أهدت لها المهرجان الشعبي "مموتش"، قامت بالغناء قائلة: "ابعدي بقى "، وعلقت على مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" " تحبوا تقولوا ايه ل ٢٠١٩".

موعد عرض مسرحية عطل فني

كشفت "عامر" عن موعد عرض مسرحية "عطل فني"، والتي سوف تبدأ في بداية العام الجديد من 8 يناير وحتي يوم 12 من نفس الشهر.


"مسرحية عطل فني"

وتستعد الفنانة آيتن عامر، لعرض مسرحية "عطل فني" التي ستُعرض خلال موسم الرياض على مسرح بكر الشدي البوليفارد بالسعودية.

أبطال مسرحية عطل فني

المسرحية من بطولة الفنان أكرم حسني ونشوى مصطفى وهشام ماجد وإسماعيل فرغلي وأوتاكا و تأليف أمير طعيمة


آخر أعمال الفنانة آيتن عامر

يذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر هو فيلم "يا تهدي يا تعدي" من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف أحمد عزت، وبطولة أيتن عامر، ومحمد شاهين، ومحمد عادل وبدرية طلبة، وضياء عبد الخالق.
"ابعدى بقى".. آيتن عامر لـ 2019 (صور)
"ابعدى بقى".. آيتن عامر لـ 2019 (صور)
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