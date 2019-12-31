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بعد تفاعل الجمهور عبر السوشيال ميديا.. حسن شاكوش يطرح جزء آخر من مهرجان "ابن امك"

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:40 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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طرح نجم المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، جزء آخر من مهرجان الذي يحمل اسم "ابن امك"، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والمقرر طرحه خلال الساعات المقبلة.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا بشكل كبير، مع الجزء الاول من المهرجان الذي طرحه الفنان، ترويجًا للمهرجان، معبرين عن فرحتهم باستئناف التعاون بين "شاكوش وبيكا"، مرة آخرى.


تفاصيل مهرجان "جبل الحلال"

يقدم المهرجان كل من حمو بيكا، وحسن شاكوش، وأحمد الفيلو، وعلي قدورة، ومن كلمات الشاعر الفاجر، ومن توزيع فيجو الدخلاوي، وتقول كلماته: " جبل الحلال ناقص صباح بيقل، كترو العيال والكيف بطل بيذل، سكه شمال يعني دمار على الكل، هو انت مين بجد انا مشفتكش، ايه جت منين اثبت متتحركش، هنا سفاحين عاشو الحياة بالنكش".
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