ريال مدريد يزف بشرى سارة لجماهيره قبل السوبر الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن بشرى سارة لجماهير ريال مدريد بشأن عودة نجمه للمشاركة في التشكيلة الأساسية.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن إيدين هازارد بعث برسالة مطمئنة لجماهير ريال مدريد، حيث خاض تدريبات منفردة في صالة الألعاب الرياضية.

وكان هازارد تعرض لإصابة في الكاحل أبعدته عن ريال مدريد والمشاركة في مباريات الفريق في آخر المباريات.

ونشر ريال مدريد مقطع فيديو عبر قناته الرسمية لهازارد وهو يقوم ببعض التدريبات وعلق عليها قائلا: "أراكم قريبا" وذلك باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

ويستعد نادي ريال مدريد لخوض مباراة الجولة المقبلة من الدوري الإسباني ، كما يستعد لخوض غمار السوبر الإسباني المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية في الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل.

ويلعب ريال مدريد مباراته الأولى في السوبر الإسباني يوم 8 يناير القادم أمام فالنسيا.