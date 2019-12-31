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صفقة جديدة من الدوري الإسباني لليفربول في ينايرالمقبل

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:40 م
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مدافع اشبيلية دييغو كارلوس
مدافع اشبيلية دييغو كارلوس
مصطفى صابر
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أفادت تقارير أن ليفربول انضم إلى السباق للتعاقد مع مدافع اشبيلية دييغو كارلوس قبل نافذة الانتقالات في يناير.

بعد أن غادر كارلوس نانت إلى فريق اشبيلية في الصيف ، أسس كارلوس نفسه كرجل رئيسي في النادي ، حيث حقق 18 مباراة في دوري الدرجة الأولى الأسباني.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، اقترح أن مانشستر سيتي قد حدد البرازيلي باعتباره توقيع مستقبلي في وقت ما في عام 2020.

ومع ذلك ، وفقًا لصحيفة El Desmarque ، فإن ليفربول مستعد للقيام بهذه الخطوة مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا ، والذي يقال إنه لديه شرط إطلاق يبلغ 65 مليون جنيه إسترليني.

يشير التقرير إلى أن يورجين كلوب مستعد للقاء هذا الرقم في منتصف الطريق للحملة حيث يسعى لتقديم وجهاً جديداً لخط وسطه الخلفي.

من المحتمل أن يسمح وصول كارلوس لديجان لوفرين بمواجهة تحدٍ جديد في مكان آخر.
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مدافع اشبيلية دييغو كارلوس مدافع اشبيلية ليفربول إسبان

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