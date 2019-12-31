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أخبار البورصة المصرية .. مؤشرات البورصة تواصل الصعود في المنتصف بدعم مشتريات المصريين

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:02 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعوها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، مدفوعة بمشتريات المصريين ، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجنب والعرب نحو البيع ، وسجلت قيم التداولات في تلك اللحظة نحو 316.9 مليون جنيه ، من خلال التداول علي عدد 49.4 مليون سهم عبر تنفيذ 8.2 ألف صفقة .

مؤشرات البورصة المصرية 

ارتفع  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ،  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 13864.5 نقطة، وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.99% ليصل مستوى 534نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1400.6نقطة.



وإستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات العام، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، في جلسه مصالحة تألقت بها المؤشرات الرئيسية بالدقائق الأولى من الافتتاح ليتجاوز المؤشر الرئيسي  حاجز الـ  14 الف نقطة مرتفعا بنسبة 1.03% عند 14080 نقطة ، وسط قيم تداول غابت كثيرا حيث نفذ السوق حتي الآن بحوالي 133 مليون جنيه موزعه علي الأسهم بنسبة سيوله شرائية بلغت 67.57% بدعم من الشراء المؤسسي خاصة المصرية.



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