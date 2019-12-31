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مع بداية عام 2020 .. "واتس آب" يودع هذه الهواتف

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:36 م
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بوابة الفجر
وكالات
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مع بداية العام الجديد 2020، يودع تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتساب” بعض الهواتف التي تعمل بنظام “ويندوز”، أو برنامج “ويندوز موبايل” من “مايكروسوفت”.

ونقل موقع "سكاي نيوز" عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن القرار يأتي بعد أن أعلنت شركة “مايكروسوفت” عن خطط لإيقاف برامجها لإنتاج الهواتف، وأخيرا حثت العملاء على التحول إلى أيفون أو أندرويد.

وهواتف “ويندوز” ليست الوحيدة التي سيطبق عليها هذا القرار، إذ ينتظر كثيرون من مستخدمي هواتف “أي أو إس” و”أندرويد”، دخول قرار المنصة التابعة لفيسبوك، بوقف الخدمة عبر أنواع معينة من الهواتف العاملة بهذه الأنظمة، حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة.

وكان “واتساب” أكد منذ فترة على أن أي شخص لديه هاتف يعمل بنظام ويندوز سيفقد إمكانية استخدام “واتساب” اعتبارا من 31 ديسمبر الجاري.

وبرر “واتساب” قرار إيقاف دعم الأجهزة القديمة بالقول: “نتطلع خلال السنوات الـ7 القادمة إلى تركيز جهودنا على منصات الأجهزة المحمولة التي يستخدمها الغالبية العظمى من الناس”.

وتابع “على الرغم من أن هذه الأجهزة المحمولة كانت جزءا مهما مننا، إلا أنها لا تقدم نوع الإمكانات التي نحتاج إليها لتوسيع ميزات تطبيقنا في المستقبل، كان هذا قرارا صعبا بالنسبة لنا، ولكنه القرار الصائب من أجل منح الناس طرقا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام واتساب”.

وتعد هذه الخطوة استكمالا لخطة “واتساب”، التي وضعها بالفعل منذ فترة، حيث لم يتمكن مستخدمو أنظمة تشغيل “مايكروسوفت” من إنشاء حسابات جديدة عبر “واتساب” منذ أوائل هذا العام.

وذكر برنامج “واتساب” أن أجهزة أيفون التي تعمل بنظام أقدم من iOS 7، وأجهزة أندرويد التي تعمل بإصدار أقدم من 2.3.7، ستتوقف الخدمة عليها اعتبارا من 1 فبراير 2020.


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الكلمات المفتاحية

واتس آب هواتف عام 2020

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