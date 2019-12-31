الدقهلية الثانية على الجمهورية في المشروعات الصغيرة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حصول المحافظة على المركز الثاني، على مستوى الجمهورية، في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، الممولة من صندوق التنمية المحلية بـ357 مشروعا، خلال العام الجاري، بإجمالي 3 ملايين و862 ألف جنيه.



وأوضح المحافظ، أنه تم منح قروض لـ76 مشروعا في الحضر، بإجمالي 832 ألف جنيه، و281 مشروعا في المناطق الريفية، بإجمالي 3 ملايين و30 ألف جنيه، بالاضافة إلى 94 مشروعا تحت التنفيذ، تبلغ قيمتهم 876 ألف جنيه.



ولفت إلى اهتمام الدولة بدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في ضوء سياسات الحكومة، لتوفير فرص عمل حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة.



وأشار إلى أن صندوق التنمية المحلية، يساعد على دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرى، بمنح قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية، للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.



ومن ناحيتها، قالت المحاسبة نرمين فهمي، مديرة إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، إن صندوق التنمية المحلية، يغرس مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، وأنه تم منح القروض من خلال إدارة بناء وتنمية القرية في 120 وحدة قروية.