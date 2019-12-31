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بعد "الثلوج ".. نيك جوناس وبريانكا شوبرا برومانسية على الشاطئ (صور)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:36 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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بعد منتجع التزلج على الجليد في جبل ماموث في كاليفورنيا في عيد الميلاد، ينطلق الزوجان في عطلة مدارية لإغلاق العقد. وبالنظر إلى منشوراتهم على إنستجرام، لا توجد مشكلة في جنتهم.

يوم الأحد، نشر كل من جوناس وبريانكا صورة لهما وهما ينظران إلى غروب الشمس.

كان جوناس يحمل شرابًا في يده اليسرى، ويده اليمنى ملفوفة حول زوجته في الصورة، والتي علقت عليها بريانكا: "الحياة كما ينبغي أن تكون".

وكتب جوناس: "من الثلج إلى المحيط، الحياة في عقر دارنا".

ثم نشرت بريانكا صورة لها وهي تسترخي على الشاطئ، وشرابًا من الشمبانيا المتلألئة في يدها.

إنها ترتدي ثوب سباحة أحمر مع غطاء أبيض مزهر ونظارات شمسية في الصورة، وعلقت قائلة: "لذا … لا تشتكي".

الزوجان قضيا الكريسماس مع العائلة هذا العام، وأثناء وجوده في منتجع التزلج الفاخر، كشف جوناس عن هديته الملحمية لشوبرا: عربة الثلج.

علقت بريانكا على صورة الهدية وزوجها، وكتبت: "أتى بابا نويل بسيارته على عربة التزلج الخاصة بي، زوجي يعرفني جيدًا، شكرًا عزيزي أنا أحبك".

الذهاب مباشرة من الثلج إلى المحيط، أصبح تقليدًا للزوجين بعد عيد الميلاد الأول كزوج وزوجة العام الماضي، انطلق الزوجان في شهر عسلهما الكاريبي في يناير.
بعد "الثلوج ".. نيك جوناس وبريانكا شوبرا برومانسية على الشاطئ (صور)
بعد "الثلوج ".. نيك جوناس وبريانكا شوبرا برومانسية على الشاطئ (صور)
بعد "الثلوج ".. نيك جوناس وبريانكا شوبرا برومانسية على الشاطئ (صور)
بعد "الثلوج ".. نيك جوناس وبريانكا شوبرا برومانسية على الشاطئ (صور)
بعد "الثلوج ".. نيك جوناس وبريانكا شوبرا برومانسية على الشاطئ (صور)
بعد "الثلوج ".. نيك جوناس وبريانكا شوبرا برومانسية على الشاطئ (صور)
بعد "الثلوج ".. نيك جوناس وبريانكا شوبرا برومانسية على الشاطئ (صور)
بعد "الثلوج ".. نيك جوناس وبريانكا شوبرا برومانسية على الشاطئ (صور)
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الكلمات المفتاحية

نيك جوناس مشاهير عطلة بريانكا شوبرا الكريسماس الفجر الفني

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