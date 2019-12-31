عاجل.. طعن طالب داخل مدرسة بالدقهلية



وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء سيد سلطان، مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بقيام ولي أمر طالب، داخل المدرسة الصناعية، بطعن طالب، بسكين في أثناء أداء امتحان العملي.



وانتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المدرسين، تبين قيام داود عبد الرحيم القناوي، 45 سنة، من قرية النسايمة التابعة إلى مركز المنزلة، ولي أمر طالب بالمدرسة، بطعن الطالب أحمد خالد محمد خالد، 17 سنة، مقيم بقرية النسايمة، وتبين أن الطعنة بالجانب الأيمن.





وتم نقل الطالب إلى مستشفى المنزلة العام لإجراء الإسعافات الأولية له.



وكشفت تحريات المباحث، عن نشوب خلاف بين ولي الأمر، المتهم بطعن الطالب، بسبب اتهام الطالب بمعاكسة نجلته بالمرحلة الإعدادية، فاصطحب ولي الأمر نجله بالمدرسة، وحال قيام الطلاب، بأداء امتحان العملي، عاتب ولي الأمر، الطالب ووجه له الاتهام بمعاكسة ابنته، فأنكر الطالب ذلك، ونشبت بينهما مشادة، قام على إثرها ولي الأمر، باستخراج سكين وقام بطعن الطالب، وفر هاربا من المدرسة.



وتوجه علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إلى مركز المنزلة، بعد إخطاره بالحادث، لمتابعة حالة الطالب والاطمئنان عليه.



وتكثف رجال المباحث، جهودها لضبط ولي الأمر الهارب.

أصيب طالب بمدرسة الصناعية، بقرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، بجروح، بعد أن طعنه ولي أمر بسكين، وفر هاربًا، بسبب ادعاء الأخير، أن الطالب عاكس ابنته.