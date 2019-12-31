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برلمانية: مصر لن تسمح بتحركات تركيا في ليبيا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:25 م
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النائبة
النائبة
إسلام شعراوي
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استنكرت النائبة شادية خضير الجمل، عضوة لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عضوة البرلمان العربي، توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مُذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، قائلة: "التدخل العسكري التركي في ليبيا له مساس مباشر بالأمن القومي المصري، بشكل خاص، والعربي بشكل عام".

وقالت إن مصر لن ولم تسمح بأي شكل من الأشكال، باستغلال تركيا لدولة ليبيا الشقيقة، كقاعدة للإرهابيين للقيام بعملياتهم الهدامة الخسيسة بهدف زعزعة استقرار المنطقة.

وأضافت أن مصر دائمًا وأبدًا تساند الدول العربية الشقيقة، ضد أي محاولة تدخل تمس الأمن القومي العربي وانعكس ذلك حول الأزمة الليبية الأخيرة بتوجيه مُذكرة رسمية لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ من أجل مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، داعية لاتخاذ موقف عربي وحاسم في هذا الشأن.

وتابعت: "الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق مع تركيا تستهدف تسليح الميليشيات الإرهابية بدولة ليبيا بعد الإنجازات والهزائم المُتتالية للجيش الليبي بمعركة طرابلس".

وأشارت إلى أن تركيا تحت قيادة أردوغان تتبع سياسة مُخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية تقوم على التدخل السافر في شئون الدول ذات السيادة.

ونوهت بأن ما يقوم به أردوغان ما هو إلا مسلسل هزلي ومُصطنع أمام الرأي العام التركي للخروج من الأزمات التي لاحقت بلاده بزيادة نسبة البطالة وكذلك ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تراجع قيمة الليرة التركية بين العملات، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تدني شعبيته.
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الكلمات المفتاحية

النائبة شادية الجمل الجيش الليبي

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