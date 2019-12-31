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"الأهلي حديد".. رانيا يوسف تشعل إنستجرام بفستان "أحمر مُثير" (صور)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:50 م
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رانيا يوسف
رانيا يوسف
هبة أحمد
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تحرص الفنانة رانيا يوسف، على التفاعل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام".

وظهرت رانيا يوسف" أثناء خضوعها لجلسة تصوير جديدة، للاحتفال بالعام الجديد، وظهرت في الصور وهي مُرتدية فستان كط باللون الأحمر، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها ميك أب بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً، وعلقت رانيا على الصور قائلة :"عام سعيد ٢٠٢٠".

والجدير بالذكر أن رانيا يُعرض لها حاليًا على قناة "mbc4" مسلسل "الآنسة فرح"، والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبي، وهو من ٩٠حلقة، وهو بطولة رانيا يوسف، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، محمد الكيلاني، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول.
"الأهلي حديد".. رانيا يوسف تشعل إنستجرام بفستان "أحمر مُثير" (صور)
"الأهلي حديد".. رانيا يوسف تشعل إنستجرام بفستان "أحمر مُثير" (صور)
"الأهلي حديد".. رانيا يوسف تشعل إنستجرام بفستان "أحمر مُثير" (صور)
"الأهلي حديد".. رانيا يوسف تشعل إنستجرام بفستان "أحمر مُثير" (صور)
"الأهلي حديد".. رانيا يوسف تشعل إنستجرام بفستان "أحمر مُثير" (صور)
"الأهلي حديد".. رانيا يوسف تشعل إنستجرام بفستان "أحمر مُثير" (صور)
"الأهلي حديد".. رانيا يوسف تشعل إنستجرام بفستان "أحمر مُثير" (صور)
"الأهلي حديد".. رانيا يوسف تشعل إنستجرام بفستان "أحمر مُثير" (صور)
"الأهلي حديد".. رانيا يوسف تشعل إنستجرام بفستان "أحمر مُثير" (صور)
"الأهلي حديد".. رانيا يوسف تشعل إنستجرام بفستان "أحمر مُثير" (صور)
"الأهلي حديد".. رانيا يوسف تشعل إنستجرام بفستان "أحمر مُثير" (صور)
"الأهلي حديد".. رانيا يوسف تشعل إنستجرام بفستان "أحمر مُثير" (صور)
"الأهلي حديد".. رانيا يوسف تشعل إنستجرام بفستان "أحمر مُثير" (صور)
"الأهلي حديد".. رانيا يوسف تشعل إنستجرام بفستان "أحمر مُثير" (صور)
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فستان راينا يوسف راينا يوسف

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