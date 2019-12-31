"صندوق الإسكان": إيقاف التعامل مع البنوك المخالفة لمبادرة "المركزي"





وبسؤالها حول اشتراط بعض البنوك وضع وديعة في البنك لتمويل الوحدة السكند قالت أنه في هذه الحالة يتم وقف التعامل مع هذا البنك فورًا، مؤكدة أن الصندوق لم يرده مثل هذه الشكاوى، معبرة على رغبتها في تلقى هذه الشكاوى عبر موقع الصندوق، قائلة "البنك اللي يخالف يتقطع رقبته".





وعن تكاليف مشروعات الاسكان الاجتماعى ذكرت عبد الحميد في حوار إلى "الفجر": "مشروعات الإسكان الاجتماعي لاتغطي تكاليفها ولككنا نحرص على دعم الوحدات فنحن هيئة خدمية نعمل على تقديم خدمات مدعمة للمواطن ولسنا هيئة اقتصادية تسعى إلى الربح".











هناك بعض الشكاوى بشأن اشتراط بعض البنوك وضع وديعة مقابل للحصول على التمويل فما تعليقك؟قال مي عبد الحميد رئيس صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي ان هناك شروط معينة وضعها البنك المركزى لتمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي ولا يمكن الاخلال بها سواء من الصنوةق أو من البنوك المشاركة أو من شركات التمويل العقاري.