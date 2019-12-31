أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 31-12-2019



أسعار الأسمنت اليوم



تواصل أسعار الأسمنت استقرارها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31-12-2019، وسجل سعر طن الأسمنت خسائر خلال شهر نوفمبر بلغت نحو 50 جنيهًا مع استمرار حالة الركود في سوق مواد البناء، وننشر فيما يلي أخر تغيرات اسعار الأسمنت في السوق المحلى وجاءت على النحو التالي:



أسعار الأسمنت المسلح



مسلح العربية للأسمنت 793 جنيهًا للطن



النصر من العربية للأسمنت استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن



أسمنت أسيوط "المهندس" سعر 800 جنيه



أسمنت أسيوط "الفهد" استقر عند سعر 770 جنيها للطن



أسمنت المنيا أسيك سعر 780 جنيهًا للطن



أسعار أسمنت حورس 775 جنيهًا



أسعار أسمنت الصخرة استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا للطن



أسعار أسمنت لافارج المخصوص 780 جنيهًا للطن



سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا



سعر أسمنت العسكري 770 جنيهًا



أسمنت سيناء سعر 768 جنيهًا



سعر أسمنت حلوان استقر ليسجل 820 جنيهًا للطن



سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن



سعر أسمنت السويدي استقر ليسجل سعر 805 جنيهًا للطن



سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا للطن



سعر أسمنت العسكري بني سويف 778 جنيهًا للطن





أسعار الأسمنت الأبيض



سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2450 جنيهًا للطن



سعر سوبر سيناء سجل سعر 2420 جنيهًا للطن



سعر سوبر رويال سجل سعر 2375 جنيهًا للطن



سعر رويال عادة سجل سعر 2400 جنيهًا للطن



سعر الواحة الأبيض سجل سعر2400 جنيهًا للطن



أسعار الأسمنت مخلوط



سعر أسمنت النخيل 720 جنيهًا



سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 720 جنيه



سعر أسمنت الواحة 730 جنيها





أسعار الأسمنت المقاوم



سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 840 جنيه



سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 860 جنيه



السويس سي ووتر سجل سعر 830 جنيهًا



سعر السويدي المقاوم سجل سعر 855 جنيهًا للطن



